Çorum'da DAEŞ operasyonuna 1 gözaltı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Irak uyruklu Y.A.H. (49) gözaltına alındı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ve Irak'ta örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Irak uyruklu Y.A.H. gözaltına alındı. Aramada bazı dijital verilere de el kondu.
Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Y.A.H.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
FOTOĞRAFLI
İstanbul'daki fuhuş operasyonunda şaşırtan görüntü: 8 aylık hamile
Aynı kadına aşık olunca... Sonu feci bitti
'Askeri harekat' açıklaması, Son nokta kondu!
Annesi ile yasak aşk yaşadığını öğrendiği HDP'li başkanı bıçakladı
Genç kızlara kabusu yaşattı! Dövmesi ele verdi
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı
Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz
Sony, PlayStation Store'da "BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler" başlıklı yeni kampanyasını başlattı. İşte detaylar!
Bedelli askerlik yapacaklar için telefon önerileri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum