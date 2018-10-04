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Çorum'da DAEŞ operasyonuna 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 13:08 | Son Güncelleme

ÇORUM'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Irak uyruklu Y.A.H.

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda, Irak uyruklu Y.A.H. (49) gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu ve Irak'ta örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Irak uyruklu Y.A.H. gözaltına alındı. Aramada bazı dijital verilere de el kondu.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Y.A.H.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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