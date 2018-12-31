HABER

Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 Iraklı gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 16:24 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 Irak uyruklu gözaltına alındı.

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 Irak uyruklu gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 kişinin daha arandığı belirtildi.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu öne sürülen 9 Irak uyruklu hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentin farklı noktalarındaki bazı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 5 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri, evlerde yapılan aramalarda, dijital materyaller de ele geçirdi. Operasyon kapsamında 4 kişinin daha arandığı belirtildi.

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Yaşlı kadın evinde düşüp öldüYaşlı kadın evinde düşüp öldü
Gümüşhane ve Trabzon'daki hayvan katliamlarına tepkiGümüşhane ve Trabzon'daki hayvan katliamlarına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Facia haberi geldi! Ölü ve çok sayıda kayıp var

Az önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyor

Az önce Taksim'e yerleştirildi! Herkes ne işe yaradığını soruyor

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Şeyma'nın son paylaşımı olay oldu! DJ ile...

Şeyma'nın son paylaşımı olay oldu! DJ ile...

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta esrarengiz olay... Nagihan evinde ölü bulundu!

Genç kadın yalnız yaşadığı evde... Feci son!

İstanbul Şişli'de dehşet anları! Kovalamaca kaza ile sonuçlandı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

31 Aralık okullar tatil edildi mi? (Kar tatili olan yerler)

Çok sayıda ilde okullara kar tatili

Ankara'da iki ayrı evde yangın: Kundaklama şüphesi var!

Bu iddia doğruysa... Ankara'da korku dolu anlar!

Üzerine kar yığını düştü, sonrası korkunç!

Üzerine kar yığını düştü, sonrası korkunç!

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.