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  4. Çorum’da dehşete düşüren olay, oğluyla kavga eden iki öğrenciyi öldürdü

Çorum’da dehşete düşüren olay, oğluyla kavga eden iki öğrenciyi öldürdü

12.03.2021 13:32 | Son Güncelleme:
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Çorum’da dehşete düşüren olay, oğluyla kavga eden iki öğrenciyi öldürdü

Çorum’un Alaca ilçesinde bir şahıs oğlu ile kavga eden iki öğrenciye servis aracında ateş açtı.

Çorum’un Alaca ilçesinde bir şahıs oğlu ile kavga eden iki öğrenciye servis aracında ateş açtı. Ağır yaralanan iki öğrenci hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, Çorum’un Alaca ilçesine bağlı İmat köyünde öğle saatlerinde yaşandı. İddialara göre, çocuğunun okulda kavga ettiğini öğrenen baba Servet B., okulun önüne gitti. Oğlu ile kavga ettiği öne sürülen iki öğrenciyi bulan Servet B., 8. sınıf öğrencileri Tunç T. ve Kaan T.’ye okul servisinde yanında bulundurduğu tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan iki öğrenci, Alaca Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Servet B., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken köyde de geniş güvenlik önlemi alındı.

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