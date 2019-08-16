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Çorum'da depo yangını korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 19:36 | Son Güncelleme

ÇORUM'da bir depoda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Çorum'da depo yangını korkuttu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da bir depoda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. İtfaiyenin müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü.
Yangın kent merkezi Kunduzhan Mahallesi Tabak 4'üncü Sokak'ta bir depoda meydana geldi. İdidaya göre saat 17.30 sıralarında alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. Hırdavat malzemelerin bulunduğu depodaki yangın yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda söndürüldü. Deponun bitişiğinde bulunan başka bir depo da alevlerin sıçraması ihtimaline karşı vatandaşlar tarafından boşaltıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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