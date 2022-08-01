YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

01.08.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da devrildikten sonra yanmaya başlayan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atanur Korkmaz (47) idaresindeki 06 BKA 255 plakalı otomobil, Mecitözü-Amasya kara yolu Boğazkaya köyü yakınlarında gece saatlerinde devrilip yanmaya başladı.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Emel Korkmaz (39) ve yeğenleri Emirhan Kaya (16), kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Mecitözü Belediyesi itfaiye ekibince söndürülen araç ise kullanılamaz hale geldi.

Yaralıların, bir yakınlarının düğününe katılmak üzere Ankara'dan Tokat'a seyahat ettikleri öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'da eşinin kayıp ihbarı yaptığı kişi 4 saatlik arama çalışmasıyla bulunduÇorum'da eşinin kayıp ihbarı yaptığı kişi 4 saatlik arama çalışmasıyla bulundu
Anahtar Kelimeler:
yangın Çorum kaza yaralı

Çorum Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:30
Öğle
12:52
İkindi
16:45
Akşam
20:03
Yatsı
21:39
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yatağında ölü bulundu! Duş alıp prizin yanına uzanınca...

Yatağında ölü bulundu! Duş alıp prizin yanına uzanınca...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Herkes aşk yaşadıklarını konuşuyordu! Gerçek ortaya çıktı

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.