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Çorum'da dilencilerle zabıtalar arasında arbede

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 13:15 | Son Güncelleme

ÇORUM'da zabıta ekipleri tarafından yapılan dilenci operasyonunda 14 kişi yakalandı.

Çorum'da dilencilerle zabıtalar arasında arbede

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da zabıta ekipleri tarafından yapılan dilenci operasyonunda 14 kişi yakalandı. Zabıta Müdürlüğüne girmek istemeyen dilencilerle görevliler arasında arbede çıktı.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklar ile cami önlerindeki dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi yakalanarak araçlarla Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Belediye önüne getirilen dilenciler ile zabıta ekipleri arasında arbede çıktı. Zabıta Müdürlüğüne girmek istemeyen bazı dilenciler, yere yatarak görevlilere zorluk çıkardı. Zabıtanın ihbarı üzerine belediye önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin de müdahalesiyle dilenciler içeriye alındı.
Ekipler tarafından yapılan aramada dilencilerin üzerinden çıkan toplam 450 liraya el konuldu. Dilenci kadınlardan bazıları paraları saçlarının arasına ve başlarındaki yazmaların içine saklamaya çalıştı. Dilenciler, Kabahatler Kanunu'na göre para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı.

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Çorum'da dilencilerle zabıtalar arasında arbedeÇorum'da dilencilerle zabıtalar arasında arbedeÇorum'da dilencilerle zabıtalar arasında arbedeÇorum'da dilencilerle zabıtalar arasında arbede

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