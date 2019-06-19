Çorum'da doğaya bin 500 keklik salındı

ÇORUM (AA) - Çorum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce süneyle biyolojik mücadele programı kapsamında doğaya kınalı keklik salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ticaret Borsasının katkılarıyla Çankırı'daki üretim tesisinden getirtilen bin 500 kınalı keklik, Alaca ilçesine bağlı Akpınar köyünde Vali Mustafa Çiftçi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Çolak ve protokol üyeleri tarafından doğaya bırakıldı.

Çolak, törende yaptığı konuşmada, Çorum'da 10 bin keklik, 13 bin civarında da sülünün doğaya salındığını söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün doğanın gelecek nesillere bırakılması için çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Çolak, "Ana görevimiz, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir doğa bırakılmasını sağlamak. Bu kapsamda kurum olarak ülke genelinde 44 koruma alanına sahibiz. Ayrıca 253 tabiat parkı, 30 tabiat anıtı, 81 ilde yaban hayatı geliştirme sahası ile 76 sulak alan tescillenerek koruma altına alındı. Bu alanların korumasını ve geliştirilmesini takip ediyoruz." şeklinde konuştu.