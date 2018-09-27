Çorum'da dolandırıcılık iddiası

ÇORUM (AA) - Çorum'da, bir sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla tanıştığı kadın ile beraberindeki kişiler tarafından yaklaşık 100 bin lira dolandırıldığını iddia eden kişi, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, kent merkezinde yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayan 42 yaşındaki D.Ö, mayıs ayında bir sosyal paylaşım sitesinde tanıştığı "Eda" isimli bir kadınla görüşmeye başladı.

Zaman zaman cep telefonundan görüntülü olarak da görüştüğü kadının, rahatsız olan annesine bakabilmek ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için paraya ihtiyacının olduğunu belirtmesi üzerine D.Ö, kadına 40 bin lira para gönderdi.

Bir süre sonra D.Ö'yü tekrar arayan kadın, oturdukları evlerini müteahhide verdiklerini ve karşılığında 5 daire alacağını ancak bazı prosedürlerin aşılması için paraya ihtiyacı olduğunu, işlerini düzelttikten sonra kendisine paraları geri ödeyeceğini söyleyerek, yeniden para talep etti.

D.Ö. de kadının, avukatı olarak tanıttığı "Ramazan" adlı kişinin verdiği hesap numaralarına 40 bin lira daha gönderdi.