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Çorum'da drone ile trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 18:33 | Son Güncelleme

İÇ Anadolu Bölgesi'ni, Karadeniz'e bağlayan karayolu üzerindeki Çorum'da, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla artan trafik yoğunluğuna karşı ekiplerce drone ile denetim yapıldı.

Çorum'da drone ile trafik denetimi

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA) - İÇ Anadolu Bölgesi'ni, Karadeniz'e bağlayan karayolu üzerindeki Çorum'da, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla artan trafik yoğunluğuna karşı ekiplerce drone ile denetim yapıldı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla artan trafik yoğunluğu için alınan tedbirler kapsamında trafik uygulaması başlattı. İç Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan geçiş noktalarında polis ekipleri denetimler gerçekleştirdi. Çorum- Ankara karayolunda yapılan trafik denetimlerinde drone'lerden faydalanıldı. Trafik polislerince kontrol noktasında durdurulan sürücüler, emniyet kemeri takmaları, cep telefonu kullanmamaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılıyor.
Denetimler sırasında drone ile kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen bir TIR sürücüsüne 235 lira para cezası uygulandı.

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Çorum'da drone ile trafik denetimiÇorum'da drone ile trafik denetimiÇorum'da drone ile trafik denetimiÇorum'da drone ile trafik denetimi

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