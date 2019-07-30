ÇORUM (AA) - Çorum'da, engellilerin şehir içi ulaşımını sağlamak amacıyla "mor taksi" uygulaması başladı.

4 mor taksinin hizmet vermeye başlaması nedeniyle 15 Temmuz Hürriyet Meydanı'nda tanıtım töreni yapıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende yaptığı konuşmada, kentteki engelli bireylerin artık özgürce istedikleri yerlere gidebileceğini söyledi.

Belediye Başkan adaylığı sürecinde kendisine gelen taleplerden bir tanesinin de taksilerin engelli bireylerin de kullanımına uygun hale getirilmesi olduğunu belirten Aşgın, "Mayıs ayında, seçildikten bir ay sonra Türkiye'nin ilk engelsiz mor taksi yönetmeliğini hazırlayan il olma şerefine nail olduk. Yani bu uygulamayı Türkiye genelinde bir yönetmeliğe tabi olarak ilk kez uygulayan belediye, Çorum Belediyesidir. Gerçekten Çorum'un dünyanın merkezi olmayı hak ettiğini gösteren bir uygulamadır. Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Mor taksi uygulamasına kentteki taksicilerin de sahip çıktığını ifade eden Halil İbrahim Aşgın, şöyle devam etti: