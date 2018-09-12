Çorum'da erkek cesedi bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir arazide, 85 yaşındaki kişinin cesedi bulundu.

Çepni Mahallesi, İskilip 5. Sokak'ta kiremit fabrikasının yükleme alanı olarak kullandığı arazide, kiremit yığınları arasında bir kişinin hareketsiz yattığını gören fabrika işçileri durumu polise bildirdi.

Polisle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, yaşlı kişinin öldüğünü belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan, yanında bastonu ve ekmek poşeti bulunan cesedin, yapılan araştırmada 85 yaşındaki Hüseyin Kayman'a ait olduğu öğrenildi.

Üzerinde herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmayan Kayman'ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

