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Çorum'da Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 21:53 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok için memleketleri Çorum'da mevlit programı düzenlendi - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Evlatlarımıza öğretmemiz gereken en temel şey dostluk. Çünkü dostluk aradan kalktığı zaman insan vahşileşiyor. O zaman sevgi aradan kalkıyor, o zaman işin içine çıkar, menfaat, nefis giriyor. O yüzden Allah dostluğumuzu baki etsin" - "Erol ağabey dost adamdı, dostu için her şeyi yapabilecek, her şeyinden vazgeçebilecek, bir anda sahip olduğu her şeyi verip 'Ben bir daha kazanırım' diyecek kadar güzel ve yürekli bir adamdı"

ÇORUM (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok için memleketleri Çorum'da mevlit okutuldu.

Darbe girişimine direnmek için gittikleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile Erol Olçok'un 12 yıl önce vefat eden kardeşi Erdoğan Olçok için merkeze bağlı Mecidiyekavak köyünde mevlit programı düzenlendi.

Olçok'un yaptırdığı köy camisindeki programa, Erol Olçok'un kardeşleri Cevat ve Yılmaz Olçok ile aile yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Zeki Gül, eski Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, mesleki ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin ardından Erol, Erdoğan ve Abdullah Tayyip Olçok ile diğer şehitler için dua edildi.
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- "Allah bize evlatlarımıza örnek olacak bir hayat nasip etsin"

Mahir Ünal, burada yaptığı konuşmada, Erol, Abdullah Tayyip ve Erdoğan Olçok'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Mevlit programını düzenleyen Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok'a teşekkür eden Ünal, "Evlatlarımıza öğretmemiz gereken en temel şey dostluk. Çünkü dostluk aradan kalktığı zaman insan vahşileşiyor. O zaman sevgi aradan kalkıyor, o zaman işin içine çıkar, menfaat, nefis giriyor. O yüzden Allah dostluğumuzu baki etsin. Burada bulunanların dostluklarını kadim etsin." dedi.

"Biz babaların en önemli görevi çocuklarımıza dostluğu öğretmek." ifadesini kullanan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Erol ağabeyi tanıdım; Erol ağabey dost adamdı, dostu için her şeyi yapabilecek, her şeyinden vazgeçebilecek, bir anda sahip olduğu her şeyi verip 'Ben bir daha kazanırım' diyecek kadar güzel ve yürekli bir adamdı. Tabii o güzelim evladımız Abdullah Tayyip de o yolda yürüyen, o ilkelerle o değerlerle o hikayelerle büyüyen bir insandı. Ama emin olun onların o şekilde olmasının bir mihengi, bir merkezi vardı. Ben Dursun amcayı tanımadım ama Dursun amcanın anlattığı hikayeleri duydum, dostluğa dair, adamlığa dair. Evlatlarına ilham verecek şekilde dostluğu ve adamlığı yaşadığına dair şahitlikleri duydum ve işittim. Biz bugün, burada bir araya gelip dostluğu yaşatıyorsak, 13 yıldan beri her Ağustos ayında burada toplanıyorsak bunun müsebbibi Dursun amcadır, Dursun amcanın adamlığıdır."

Ünal, Kur'an-ı Kerim'de, Hz. Muhammed için "Onda sizin için güzel örnekler vardır" ayeti bulunduğunu kaydederek, "Bu ayet Peygamber Efendimize isnat edilse de bütün ümmete bir nasihattir. Her birimizin üzerinde insanlara örnek olacak, güzel emsallerin bulunması gerekiyor. Yaşarken Rabbim parayı, pulu, mevkiyi ve makamı taşıyan değil, adamlığı, güzel örnek olmayı taşıyacak hal bize nasip etsin. Allah bize evlatlarımıza örnek olacak bir hayat nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.

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