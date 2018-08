Çorum'da Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu

- "Allah bize evlatlarımıza örnek olacak bir hayat nasip etsin"

Mahir Ünal, burada yaptığı konuşmada, Erol, Abdullah Tayyip ve Erdoğan Olçok'a Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.

Mevlit programını düzenleyen Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok'a teşekkür eden Ünal, "Evlatlarımıza öğretmemiz gereken en temel şey dostluk. Çünkü dostluk aradan kalktığı zaman insan vahşileşiyor. O zaman sevgi aradan kalkıyor, o zaman işin içine çıkar, menfaat, nefis giriyor. O yüzden Allah dostluğumuzu baki etsin. Burada bulunanların dostluklarını kadim etsin." dedi.

"Biz babaların en önemli görevi çocuklarımıza dostluğu öğretmek." ifadesini kullanan Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Erol ağabeyi tanıdım; Erol ağabey dost adamdı, dostu için her şeyi yapabilecek, her şeyinden vazgeçebilecek, bir anda sahip olduğu her şeyi verip 'Ben bir daha kazanırım' diyecek kadar güzel ve yürekli bir adamdı. Tabii o güzelim evladımız Abdullah Tayyip de o yolda yürüyen, o ilkelerle o değerlerle o hikayelerle büyüyen bir insandı. Ama emin olun onların o şekilde olmasının bir mihengi, bir merkezi vardı. Ben Dursun amcayı tanımadım ama Dursun amcanın anlattığı hikayeleri duydum, dostluğa dair, adamlığa dair. Evlatlarına ilham verecek şekilde dostluğu ve adamlığı yaşadığına dair şahitlikleri duydum ve işittim. Biz bugün, burada bir araya gelip dostluğu yaşatıyorsak, 13 yıldan beri her Ağustos ayında burada toplanıyorsak bunun müsebbibi Dursun amcadır, Dursun amcanın adamlığıdır."