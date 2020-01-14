Çorum'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayati tehlikeyi atlattı

ÇORUM (AA) - Çorum'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadının tedavisi sürüyor.

Eşi Adil A. tarafından bıçaklanan iki çocuk annesi Evrim A'nın Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavi devam ediyor.

Evrim A'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Bu arada Çorum Kadın Meclisi üyeleri, Evrim A. ile ailesini hastanede ziyaret etti.

Aileye "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kadın Meclisi üyesi Eylem Aka Kaya, "Her zaman onun yanında olacağız. Bu tür olayların son bulması için çabamız devam edecek." dedi.

Çorum'daki bir apartmanda 12 Ocak'ta, Adil A. (51), aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi Evrim A'yı (41) karın ve sırt bölgesinden bıçaklamıştı. Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılmış, gözaltına alınan eşi ise tutuklanmıştı.

