Çorum’da eski muhtar darp edilerek öldürüldü

Çorum’un Hisarkavak köyü eski muhtarı Kazım Ergani, gittiği bağ evinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edilerek öldürüldü.

Olay, Çorum Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mecitözü ilçesine bağlı Hisarkavak köyü eski muhtarı Kazım Ergani, Melikgazi bağlarındaki Kümeevlerinde bulunan bağ evine gitti. Burada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edilen Ergani’den haber alamayan ailesi, sabah saatlerinde gittiği bağ evinde kanepe üzerinde Ergani’nin cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Ergani’nin darp edilerek olay yerinde öldüğü tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ergani’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

