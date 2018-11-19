Çorum'da esnaf toplumun birliği için semaya el açtı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Mevlit Kandili dolayısıyla bir araya gelen esnaf ve vatandaşlar, toplumun birlik ve beraberliğinin devamının yanı sıra Müslümanların selameti için dua etti.

Osmanlı'dan bugüne ulaşan "dua" geleneği, Çorum'daki esnaf ve sanatkarlarca 150 yılı aşkın süredir yaşatılmaya devam ediliyor. Çeşitli esnaf gruplarınca başta dini bayramların arifelerinde ve kandillerde organize edilen dua etkinliğine kentin yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri ve toplumun çeşitli kesimlerinden kanaat önderleri katılıyor.

Birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından önemli görülen yaklaşık 2 asırlık gelenek, bu yıl Mevlit Kandili'nde de devam etti.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) öncülüğünde Dikici ve Kunduracılar Odasınca gerçekleştirilen dua etkinliklerinde toplumun birlik ve beraberliğinin devamının yanı sıra ümmetin selameti için dua edildi.

Belediye Başkanı Zeki Gül arife duasında yaptığı konuşmada, Mevlit'in, diğer kandiller gibi özel bir gün olduğunu, bugün de Müslümanların, Hz. Peygamberin şefaatine nail olmak için hep birlikte dua etmesi gerektiğini söyledi.