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Çorum'da fırtına çatıları uçurdu, yön tabelalarını devirdi: 1 ölü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 23:10 | Son Güncelleme

FIRTINA 1 CAN ALDI, 2 POLİS YARALANDI Çorum'un Mecitözü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Onaylı (79), kaldırıldığı hastanede kurtarılmadı.

FIRTINA 1 CAN ALDI, 2 POLİS YARALANDI

Çorum'un Mecitözü ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde fırtına nedeniyle devrilen kavak ağacının altında kalarak ağır yaralanan İbrahim Onaylı (79), kaldırıldığı hastanede kurtarılmadı. Fırtına ve sağanak yağışın etkili olduğu Sungurlu ilçesinde de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Çorum Valiliği'ne ait koruma aracının kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, 2 polis memuru ise yaralandı. Yaralı polisler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de, hastaneye gelerek, yaralı polisleri ziyaret edip, durumları hakkında bilgi aldı.

2 BÜYÜKBAŞ ÖLDÜ

Etkili fırtınada direk ve ağaçların üzerine düştüğü 10'dan fazla aracın zarar gördüğü Sungurlu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde de, fırtına nedeniyle devrilen ağaç, elektrik tellerini kopardı. Yola düşen tellere çarparak elektrik akımına kapılan 2 büyükbaş hayvan öldü.

3 KYK BİNASININ ÇATILARI UÇTU

Fırtına nedeniyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hitit Kız Yurdu yerleşkesinde bulunan 3 binasının çatısı da bahçeye uçtu. İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi. Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yurt binasına gelerek bilgi aldı. Eğer, gazetecilere yaptığı açıklamda, kuvvetli fırtına nedeniyle 3 binanın çatısının komple uçtuğunu belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Öğrencilerimiz tatile gitmişlerdi. Tek tesellimiz bu. İlgili tüm kurumlar burada çalışmalarına başladı" dedi.

TARİHİ AHŞAP CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Öte yandan Kunduzhan Mahallesi'ndeki tarihi ahşap Tabak Camisi'nin minaresi şiddetli rüzgara dayanamayarak, cami bahçesi ile yanındaki sokağa devrildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda minarenin devrilirken çarptığı çevredeki bir binada hasar oluştu. Minarenin yıkıldığı anda camii içerisinde bulunan müezzin Hasan Seliç, “Namaz bitti bir gıcırtı sesi geliyordu. Biz içerideyken büyük bir gürültü ile minare yıkıldı” diye konuştu.

Bu arada, AFAD ekiplerince kent merkezinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

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