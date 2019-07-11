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Çorum'da fırtına çatıları uçurdu, yön tabelalarını devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 18:26 | Son Güncelleme

 ÇORUM'da fırtına nedeniyle aralarında hastane, stadyum ve yurtların da yer aldığı çok sayıda binanın çatısı uçtu, devrilen yön tabelaları nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.

Çorum'da fırtına çatıları uçurdu, yön tabelalarını devirdi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da fırtına nedeniyle aralarında hastane, stadyum ve yurtların da yer aldığı çok sayıda binanın çatısı uçtu, devrilen yön tabelaları nedeniyle yollar ulaşıma kapandı.
Çorum'da, saat 17.00 sıralarında etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle Devlet Hastanesi, stadyum ve bazı yurt binalarının çatıları uçtu, yerinden sökülen ağaçlar, otomobillerin üzerine devrildi. Fırtınanın etkisiyle Çorum-Samsun karayolu Yadiğin kavşağı mevkiinde devrilen yön tabelaları, karayolunu ulaşıma kapattı. Karayolları ekipleri yön tabelalarını kaldırarak yaklaşık 20 dakika kapalı kalan karayolunu yeniden ulaşıma açtı. Kentte fırtına nedeniyle hasar tespit çalışması başlatıldı.

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