Çorum'da freni boşalan kamyon 3 otomobile çarparak durabildi

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da freni boşalan kamyon, kavşakta kırmızı ışıkta duran 3 otomobile çarptı. Kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza, sabah saatlerinde Çorum Çevre Yolu Buhara Kavşağı'nda meydana geldi. Bekir Koçak'ın kullandığı 05 BG 769 plakalı buğday yüklü kamyonun seyir halindeyken freni boşaldı. Kamyon hızla kavşağa yaklaşırken, Koçak, korna çalıp, selektör yaparak, diğer sürücüleri uyarmaya çalıştı. Yaklaık 3 kilometre hızla giden kamyon, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobile çarparak, durdu. Kazada araçlarda hasar meydana geldi.

Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü Kıvanç Kırcı, "Kırmızı ışıkta, sağ şeritte duruyordum. Korna çalıp, selektör yapan kamyon arkamızda hızla geldi. Önce benim aracıma daha sonra diğer araçlara çarptı. Çok korktuk" dedi. Başka bir otomobil sürücüsü Selahattin Tütüncü de "Kırmızı ışıkta bekliyorduk. Arkamızdan korna çalarak gelen aracı gördük. Kamyon adeta hepimizi biçti. Az ileride de durdu" diye konuştu.

Kamyon sürücüsü Bekir Koçak ise "Buğday yüklü kamyonun freni boşaldı. Kamyonu durdurmaya çok uğraştım ancak başaramadım. Uzun süre selektör yaparak, yol aldım. Araçlara çarptım" dedi.