HABER

Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 23:32 | Son Güncelleme

Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesi

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde, 47 kişi, bir cenazenin mevlit yemeğinde yedikleri tavuk ve pilavdan zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Geçen hafta vefat eden Kadir Derinay için yakınları tarafından mevlit programı düzenlendi. Öğle namazının ardından okunan mevlitte davetlilere tavuk ve pilav ikram edildi. Akşam saatlerinde rahatsızlanan 47 kişi yüksek ateş ve kusma şikayetiyle Sungurlu Devlet Hastanesine başvurdu. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan hastalardan bazıları yataklı serviste tedavi altına alındı.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan Sungurlu Devlet Hastanesi'ne gelerek hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Dağaşan, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada rahatsızlananlar arasında hayati tehlikesi bulunan kimse olmadığını söyledi.

Kendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çektiKendisini kurtarmaya gelenlere bıçak çekti
Suriye sınırına askeri sevkiyat!Suriye sınırına askeri sevkiyat!
6 bilen çıkmadı, 9 milyon TL devretti!6 bilen çıkmadı, 9 milyon TL devretti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum gıda zehirlenmesi Sungurlu

En Çok Okunan Haberler

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1 asker şehit

Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1 asker şehit

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

'İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak' dedi ve açıkladı!

'İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak' dedi ve açıkladı!

Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da korkutan deprem!

33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

33 gündür aranıyordu! Emekli polis kuyunun içinde böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

Suriye sınırına askeri sevkiyat!

Suriye sınırına askeri sevkiyat!

5 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 9 milyon TL devretti!

Son dakika: İstanbullular dikkat! Bir uyarı da Valilik'ten: Kuvvetli olacak

İstanbullular dikkat! Bir uyarı da Valilik'ten: Kuvvetli olacak

Telefonla başlayan tartışma kanlı bitti!

Telefonla başlayan tartışma kanlı bitti!

Beyoğlu'nda bir binada kısmi yıkılma meydana geldi!

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çok sayıda ekip sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.