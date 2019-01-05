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Çorum'da "glütensiz mutfak" kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 17:16 | Son Güncelleme

Çölyak Derneği tarafından İçişleri Bakanlığının desteği ile kurulacak mutfakta çölyak hastalarının diyetine uygun glütensiz yiyecekler hazırlanarak Türkiye'deki bütün hastalara ulaştırılacak - Çorum Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Azak: - "Türkiye'de ilk glütensiz mutfak sahibi dernek biz olacağız. Bu mutfak, projeden sonra da çölyak hastalarımızın hizmetinde olacak"

ÇORUM (AA) - Çorum'da çölyak hastalarının sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığının desteğiyle glütensiz mutfak kurulacak.

Çorum Çölyak Derneği, çölyak hastalarının günlük hayatta karşılaştıkları sıkıntıları gidermek ve ömür boyu yapmaları gereken glüten diyetine yardımcı olmak amacıyla "Glütensiz Üret, Sağlıklı Tüket" projesini hayata geçirdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında kent merkezine glütensiz mutfak kurulması için çalışma başlatıldı.

Burada üretilecek glütensiz gıda maddeleri, başta Çorum olmak üzere ülke genelindeki çölyak hastalarına ulaştırılacak.

Çorum Çölyak Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Azak, Belediye Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında, glütensiz beslenmek zorunda olan hastaların bu diyeti uygularken günlük hayatta karşılaştıkları sorunları "Glütensiz Üret, Sağlıklı Tüket" projesi ile aşmayı hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında Türkiye'nin ilk glütensiz mutfağını kuracaklarını dile getiren Azak, "Glütensiz mutfağımız için normal bir mutfakta bulunan bütün malzemeleri tedarik edeceğiz. Üyelerimizin büyük özlemle beklediği glütensiz mutfağı nihayet kurabileceğiz. Türkiye'de ilk glütensiz mutfak sahibi dernek biz olacağız. Bu mutfak, projeden sonra da çölyak hastalarımızın hizmetinde olacak." dedi.

Proje kapsamında mutfak üzerine 30 kursiyere mesleki ve teknik eğitim verileceğini anlatan Azak, "Glütensiz yemek yapmak çok zor. Kursiyerlerimiz glütensiz mutfakta eğitim alacak. Kurs bitiminde elde edilecek yemek tarifleri kitap haline getirilerek Türkiye'deki tüm çölyak hastalarının kullanımına sunulacak. Türkiye'deki 40'a yakın çölyak derneğine kitabımızı göndereceğiz. Kursa genellikle çölyak hastaları ve yakınlarını alacağız. Kursiyerler, proje tamamlandıktan sonra glütensiz mutfakta diğer çölyak hastalarına eğitim vermeye devam edecek." diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, bazı daire müdürleri ile çölyak hastaları katıldı.

Toplantının ardından katılımcılara glütensiz yiyecekler ikram edildi.

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Çorum Çorum Çölyak Derneği glütensiz mutfak

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