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Çorum'da hırdavat deposu yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 18:56 | Son Güncelleme

Çorum'da hırdavat deposu yandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir firmaya ait hırdavat malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın hasara yol açtı.

Kunduzhan Mahallesi'nde bulunan bir firmaya ait hırdavat malzemelerinin bulunduğu tek katlı depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın dolayısıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını bitişikteki depoya sıçramadan söndürdü. Daha sonra depo sahipleri, ekiplerin koordinesinde içerideki malzemelerini dışarı çıkardı.

Yangında, hırdavat deposu kullanılamaz hale geldi.

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Çorum depo yangını yangın

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