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Çorum'da hortum evlere zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 00:37 | Son Güncelleme

Laçin ilçesi Narlı köyünde hortum nedeniyle çok sayıda ev ve ahır zarar gördü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Laçin ilçesinde oluşan hortum çok sayıda ev ve ahıra zarar verdi.

Narlı köyünde dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Yağışın ardından oluşan hortum, bölgede paniğe yol açtı. Hortum nedeniyle köydeki birçok ev ile ahırın çatısı uçtu, elektrik ve telefon direkleriyle ağaçlar devrildi. Köydeki bazı tarım arazileri de zarar gördü.

Köy Muhtarı Birol Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle köyde büyük hasar oluştuğunu belirterek, "Köyümüzdeki 30'dan fazla ev ve ahır zarar gördü. Çok şükür can kaybımız yok. Buna şükür." dedi.

Yaklaşık 20 dakika süren hortum köylüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum hortum Laçin

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