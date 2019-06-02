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Çorum'da iki ayrı kaza: 3 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 18:02 | Son Güncelleme

ÇORUM'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Çorum'da iki ayrı kaza: 3 ölü, 4 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde kent merkezi İskilip kavşağında medya geldi. Bektaş Doğan idaresindeki 19 FE 324 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşakta Adnan G.'nin kullandığı 35 EY 074 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan Azim Doğan (71) ve sürücü Bektaş Doğan (27), yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı 2 kişi doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili de TIR sürücüsü Adnan G., gözaltına alındı.
OTOMOBİL TRAKTÖRLE ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI
Öte yandan Çorum- İskilip karayolunun 52'nci kilometresinde de dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet Kocatürk'ün kullandığı 34 LM 7876 plakalı otomobil, sanayi sitesi kavşağında Halil Kara idaresindeki 19 FC 215 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte traktörde bulunan 3 kişi yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Kocatürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Çorum'da iki ayrı kaza: 3 ölü, 4 yaralı

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