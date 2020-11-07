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  4. Çorum’da iki ayrı soba faciası: 5 yaralı

Çorum’da iki ayrı soba faciası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 02:33 | Son Güncelleme

Çorum’da sobadan kaynaklı 2 ayrı evde çıkan yangında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.Yangın, Çorum’un Çomarbaşı köyünde meydana geldi.

Çorum’da sobadan kaynaklı 2 ayrı evde çıkan yangında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Çorum’un Çomarbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür sobasının patlaması sonucu 80 yaşındaki Sultan A.’ya yaralandı. Yardım için eve gelen Özcan K. (20) ile Merve G. (18) etrafa saçılan ateş nedeniyle çıkan yangında yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı.

Karı-koca hastaneye kaldırıldı
Uğurludağ ilçesinde ise, sobadan sıçrayan kıvılcımlar evin yanmasına neden oldu. Hüseyin Y.’ye ait evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kısa sürede çıkan yangını söndürdü. Yangında yaralanan Hüseyin ve eşi Zehra Y. itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Talihsiz karı-koca olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorum’a sevk edilerek kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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