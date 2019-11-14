HABER

Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 01:32 | Son Güncelleme

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götüren Hüseyin Y. yönetimindeki otomobil iddialara göre yol ortasında arıza yaptı. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Davut D. yol ortasındaki aracı son anda fark etmesine rağmen çarptı.

Kazada 1 yaşındaki Enes Talha Y. ve Senanur Y. yaralanırken sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

O ülkede şaşırtan olay! Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti O ülkede şaşırtan olay! Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti
Şanlıurfa’daki mühimmat deposu patlamasında 16’sı asker olmak üzere 17 kişi yaralandıŞanlıurfa’daki mühimmat deposu patlamasında 16’sı asker olmak üzere 17 kişi yaralandı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitimde elde edilen başarılar, sürdürülebilir kalkınmanın önünü açacak"Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Eğitimde elde edilen başarılar, sürdürülebilir kalkınmanın önünü açacak"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuş dehşet saçmıştı! Korkunç cinayette 'aldatma' şüphesi

Uzman çavuş dehşet saçmıştı! Korkunç cinayette 'aldatma' şüphesi

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Dinlenme tesislerinde... 'Lavabo ihtiyacımı...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş açıklamalar

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

ABD tarihinde ilk! Trump'tan sert yanıt

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!

Kritik zirve sona erdi

Kritik zirve sona erdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilecik'te polisten kaçan 3 şüpheli İnegöl'de yakalandı

Bilecik'te polisten kaçan 3 şüpheli İnegöl'de yakalandı

Gazze’den İsrail’e füze saldırısı

Gazze’den İsrail’e füze saldırısı

Kocaeli'de psikolojk sorunları olan genç intihar etti

Eve gelen yakınları korkunç gerçekle yüzleşti

Son dakika: Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda patlama

13 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

13 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları!

Şans Topu'nda kazandıran numaralar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.