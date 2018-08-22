Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Ankara'dan Çorum istikametine giden Hüsamettin Sapanlı yönetimdeki 06 BC 1272 plakalı otomobil, Budaközü Kavşağı’nda Murat Kirazlı yönetimdeki 19 KY 143 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra trafik ışıklarına çarparak durabildi.
Kazada Hüsamettin Sapanlı, Yeliz Sapanlı, Deniz Sapanlı ve Duru Sapanlı yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine İtfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sapanlı yönetimindeki otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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