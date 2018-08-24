HABER

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 17:26 | Son Güncelleme

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Osman Çakır'ın kullandığı 16 HEY 61 plakalı otomobil, Samsun-Ankara karayolu Çorum Meçhul Asker Geçidi mevkisinde Hüseyin Güccan idaresindeki 19 TT 038 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Fatma Çakır, Emre Çakır, Zeynep Yiğit, Selma Yiğit, Elif Güccan, İrem Güccan ve Emir Güccan yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

PARTNERBilinçaltı temizleme tekniği nedir?Bilinçaltı temizleme tekniği nedir?
Şeyh Said ve arkadaşlarının mezarlarının bulunmasını istedilerŞeyh Said ve arkadaşlarının mezarlarının bulunmasını istediler
Bandırma'da tatilcilerin dönüş kuyruğuBandırma'da tatilcilerin dönüş kuyruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum trafik kazası Yaralamalı Kaza

En Çok Okunan Haberler

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Ayça Erturan ahlaksız teklifi ifşa etti

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan devleti yeniden yapılandırıldı!

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

G.Saray, F.Bahçe'nin eski yıldızını kaptı

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Bakan 'Fırsatçılara izin vermeyeceğiz' dedi, lahmacun kuyruğunun ardı arkası kesilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Kurban Bayramı tatili bitiyor! Milyonlarca vatandaş dönüşe geçti!

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

Telefonunu açmayan sevgilisinin evini bastı! Sonrası dehşet

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

AK Partili Sofuoğlu'nun zor anları!

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Birbirlerine girdiler! Sinan Oğan: Biz bu sümüklüye Okyanus Ötesi derken sen yalıyordun

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Göbeklitepe’de yangın çıktı

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

Ortalığı karıştıracak ifade! 'Melih Gökçek yargılanmalı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.