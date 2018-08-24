Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Osman Çakır'ın kullandığı 16 HEY 61 plakalı otomobil, Samsun-Ankara karayolu Çorum Meçhul Asker Geçidi mevkisinde Hüseyin Güccan idaresindeki 19 TT 038 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Fatma Çakır, Emre Çakır, Zeynep Yiğit, Selma Yiğit, Elif Güccan, İrem Güccan ve Emir Güccan yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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