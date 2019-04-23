HABER

Çorum'da iki tır çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 02:05 | Son Güncelleme

Çorum'da iki tır çarpıştı: 1 ölü

ÇORUM (AA) - Çorum'da, seyir halindeki tıra arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Bayram Özkul'un kullandığı 42 GU 074 plakalı tır, Çorum-Ankara kara yolunun 3. kilometresinde, seyir halindeki, sürücüsü öğrenilemeyen 52 LG 176 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücülerden Özkul, olay yerinde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen tırın kupa kısmında sıkışan Özkul'un cesedi, Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkarılabildi.

Özkul'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

PARTNERYaşayan en karizmatik erkek seçilmişti! Hayranları hayal kırıklığına uğradıYaşayan en karizmatik erkek seçilmişti! Hayranları hayal kırıklığına uğradı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklamaDışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama
İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleştiİki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum Ölümlü Trafik Kazası trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

Arya Stark’ın seks sahnesi olay oldu

Kartal Sivas'ta uçtu, zirve yarışı alev aldı!

Kartal Sivas'ta uçtu, zirve yarışı alev aldı!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin kararına Türkiye'den sert tepki

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırının ardından açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'de serbest bırakılan tutsaklara ilişkin açıklama

İki gündür haber alınamıyordu! Cesedi evinin bodrumunda bulundu!

İki gündür haber alınamıyordu! Ailesi korkunç gerçekle yüzleşti

Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Ankara Valiliği'nden ‘Sopa dağıtıldı’ iddiasına yanıt

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.