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Çorum'da iki traktör devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 17:15 | Son Güncelleme

Çorum'da iki traktör devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ve Kargı ilçelerinde iki traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Seyit Ali Kubaş'ın (45) kullandığı traktör, Sungurlu'nun Topuz köyü Ekinözü mevkisindeki eğimli tarlada devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kubaş'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Muttalip Sarı yönetimindeki 19 HD 429 plakalı traktör, Kargı ilçesine bağlı Akkaya köyü girişindeki arazide devrildi.

Traktörün altında kalan Satı Sarı (69), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan sürücü ile Recep Sarı ve Müşerref Şişek, 112 Acil Servis ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Çorum kargı Sungurlu trafik kazası Traktör Kazası

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