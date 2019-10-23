HABER

Çorum’da ilk kez “Arap tavşanı” görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 08:58 | Son Güncelleme

Çorum’un Alaca ilçesinde ilk kez nesli tükenmekte olan “Arap tavşanı” görüldü.Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan tavşan gibi kulakları, kanguru gibi arka ayakları, fare gibi gövdesi olan Arap tavşanı, koruma altına alındı.Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Akçaköy köyünde ağaçlandırma sahasındaki çalışmaları inceleyen Barış İrdeli, bir hayvanın hareketsiz şekilde yattığını fark edince çalışmayı durdurdu.

Çorum’un Alaca ilçesinde ilk kez nesli tükenmekte olan “Arap tavşanı” görüldü.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listeye alınan tavşan gibi kulakları, kanguru gibi arka ayakları, fare gibi gövdesi olan Arap tavşanı, koruma altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Akçaköy köyünde ağaçlandırma sahasındaki çalışmaları inceleyen Barış İrdeli, bir hayvanın hareketsiz şekilde yattığını fark edince çalışmayı durdurdu. Hayvanın bir süre sonra tepki vermesi üzerine İrdeli, Arap tavşanını Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Hayvanın sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, Hitit Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilileri ile temasa geçti. Her iki kurumun yaptığı incelemeler sonunda hayvanın nesli tükenmekte olan Arap tavşanı olduğu tespit edildi.
Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Kadir Ulusoy, teslim alınan Arap tavşanı gerekli kontrollerin ardından doğaya tekrar bırakılacak.
Ağaçlandırma sahasında ölçüm yaptıkları sırada kovanın üzerinde değişik bir hayvan türü gördüğünü dile getiren Barış İrdeli, “Kovanın üzerinde hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Ben hayvanın ölü olduğunu zannederken hareketler yaptığını fark ettim. Soğuktan uyuştuğunu fark ettim. Araca götürdüm. Hayvan araçta ısınmaya başladıkça hareketlenmeye başladı. Hayvanın ne olduğunu bilmediğim için orman mühendisi arkadaşımı arayarak bilgi verdim. Arkadaşımda Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile görüştükten sonra hayvanı götürerek teslim ettim” dedi.

PARTNERŞevval saunada!Şevval saunada!
(Özel) Çocukların ‘hobisi’ yürekleri ağza getirdi(Özel) Çocukların ‘hobisi’ yürekleri ağza getirdi
70 yaşındaki kadın yıkım kararını duyunca yere kapanıp ağladı70 yaşındaki kadın yıkım kararını duyunca yere kapanıp ağladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi

İbrahim Kalın'dan Soçi değerlendirmesi!

Sarıyer'de büyük yangın! Ekipler güçlükle kontrol altına aldı!

Sarıyer'de büyük yangın! Ekipler güçlükle kontrol altına aldı!

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na düşen iki arkadaştan biri boğuldu

Porsuk Çayı'na düşen iki arkadaştan biri boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.