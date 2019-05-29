Çorum'da ilkokul öğrencileri 3,5 ton atık pil topladı

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesinin 10 yıldır sürdürdüğü atık pil toplama kampanyası kapsamında 3 bin 500 kilogram atık pil toplayan ilkokul öğrencileri ödüllendirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Temizlik İşleri Müdürlüğü tesislerinde bir araya geldiği ilkokul öğrencilerine atık pil toplama kampanyasına katkılarından dolayı hediye verdi.

Aşgın, burada yaptığı konuşmada, atık pilin basit bir konu olmadığını belirterek, "Küçük bir pil olarak basit gelebiliyor. Atık pil meselesi dünyanın başına bela. Avrupa Birliğinde kişi başına ortalama 4 gram atık pil toplanıyor. Türkiye'de bu oran 1 gram. Çorum'da ise bu yıl öğrencilerimizin gayretiyle 10 grama yükseldi." dedi.

Atılan bir pilin havayı, suyu, toprağı kirletebildiğinin altını çizen Aşgın, "Bu dünya bize emanet. Üzerinde her türlü tasarrufta bulunabileceğimiz bir yer değil burası. Atık piller ağır metaller ve kimyasal maddeler içeriyor. Dolayısıyla piller, kullanıldıktan sonra uzmanlar tarafından çevreye zarar vermeyecek hale getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.