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Çorum'da iş yerinde tabancayla vurulan 2 kardeş yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 21:05 | Son Güncelleme

ÇORUM'da pide salonunda çıkan tartışmada Ahmet Salman (49) işletmeci Fatih (41) ve kardeşi Ercan Şişli'yi (36) tabancayla vurarak bacaklarından yaraladı.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da pide salonunda çıkan tartışmada Ahmet Salman (49) işletmeci Fatih (41) ve kardeşi Ercan Şişli'yi (36) tabancayla vurarak bacaklarından yaraladı. Salman, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Gülalibey Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Salman, iddiaya göre, geldiği pide salonunda işletmeci Fatih ve Ercan Şişli ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Salman tabanca ile kardeşlere ateş etti. İki kardeş bacaklarına isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kaçan Salman'ı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

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