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Çorum'da iş yerine giren hırsız güvenlik kamerasınca kaydedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:06 | Son Güncelleme

Çorum'da iş yerine giren hırsız güvenlik kamerasınca kaydedildi

ÇORUM (AA) - Çorum'da hırsızlık amacıyla bir iş yerine giren maskeli kişi, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çorum Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde bulunan iş yerine gelen Ali Şakir Sungur, dükkanının kapısının kırıldığını ve iki güvenlik kamerasından birine zarar verildiğini fark etti.

İş yerinden herhangi bir malzemenin çalınmadığını belirleyen Sungur, hırsızlık amacıyla dükkanına giren kişinin yakalanması için polise başvurdu.

Sungur, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde iş yerine geldiklerinde kapının ve güvenlik kamerasının kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdiklerini belirterek, "İş yerinde çalacak bir şey bulamayan hırsız kapıyı ve güvenlik kamerasını kırarak 2 bin liralık maddi zarara neden olmuş. Hırsızın bulunmasını istiyoruz." dedi.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüde, maskeli kişinin saat 01.30 sıralarında kapıyı kırarak iş yerine girdikten sonra ilk önce yanında getirdiği çekiçle güvenlik kamerasını kırdığı daha sonra da iş yerinin kasasını bulamayınca iş yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum güvenlik kamerası hırsızlık

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