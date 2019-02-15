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Çorum'da istinat duvarı çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:45 | Son Güncelleme

Sanayi sitesinin bir bölümünde oluşan çökme nedeniyle siteyi Ankara kara yoluna bağlayan yolda çatlaklar oluştu

ÇORUM (AA) - Çorum'da sanayi sitesinde istinat duvarı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinin bir bölümünde yeni yapılan 250 dükkanlık siteyi çevreleyen istinat duvarı çöktü.

Duvarın çökmesi sonucu kayan toprak, bir iş yerinin kantarının üzerine yığıldı.

Toprak kayması nedeniyle sanayi sitesini Ankara kara yoluna bağlayan asfalt yolda çatlaklar oluştu.

Olayın ardından belediye ekipleri tarafından yolun bir kısmı dubalarla kapatılarak, önlem alındı.

Çevrede dükkanı bulunan bazı esnaf, duruma tepki gösterdi.

Bu arada istinat duvarının çökme anı, bir esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Çorum çökme istinat duvarı toprak kayması

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