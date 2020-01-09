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  4. Çorum’da jandarma suçlulara göz açtırmadı

Çorum’da jandarma suçlulara göz açtırmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 09:54 | Son Güncelleme

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, 2019 yılında suç ve suçlulara göz açtırmadı.Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerini gece-gündüz hız kesmeden kararlılıkla devam ettiren jandarma, düzenlediği seri operasyonlarla da hem ülke ekonomisine darbe vuran kaçakçılara hem de zehir tacirlerine nefes aldırmadı.Geçtiğimiz yıl Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri tarafından halk sağlığını olumsuz yönde etkilediği tespit edilen kaçak ve sahte alkol üretimi yapılan yerlerde yapılan denetimlerde 39 bin 53 litre kaçak-sahte içki, 598 şişe kaçak-sahte bandrollü içki, 694 adet sahte TPDK bandrolü, 13 bin 180 adet makaron (yaprak sigara), bin 318 gram tütün, 160 adet sigara ele geçirildi.Haklarında yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen 51 şüpheliden 2’si tutuklanırken 3’ü adli kontrol şartıyla, 46 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Akaryakıt istasyonlarına yönelik yapılan denetim ve kontrollerde ise kaçak akaryakıt satışı yaptığı tespit edilen 3 iş yerinde yapılan denetim ve kontrollerde 6 bin 992 litre kaçak motorin (ulusal markersiz yakıt) ele geçirilirken, 1 akaryakıt istasyonunun mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, 2019 yılında suç ve suçlulara göz açtırmadı.
Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için denetimlerini gece-gündüz hız kesmeden kararlılıkla devam ettiren jandarma, düzenlediği seri operasyonlarla da hem ülke ekonomisine darbe vuran kaçakçılara hem de zehir tacirlerine nefes aldırmadı.
Geçtiğimiz yıl Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında jandarma ekipleri tarafından halk sağlığını olumsuz yönde etkilediği tespit edilen kaçak ve sahte alkol üretimi yapılan yerlerde yapılan denetimlerde 39 bin 53 litre kaçak-sahte içki, 598 şişe kaçak-sahte bandrollü içki, 694 adet sahte TPDK bandrolü, 13 bin 180 adet makaron (yaprak sigara), bin 318 gram tütün, 160 adet sigara ele geçirildi.
Haklarında yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edilen 51 şüpheliden 2’si tutuklanırken 3’ü adli kontrol şartıyla, 46 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Akaryakıt istasyonlarına yönelik yapılan denetim ve kontrollerde ise kaçak akaryakıt satışı yaptığı tespit edilen 3 iş yerinde yapılan denetim ve kontrollerde 6 bin 992 litre kaçak motorin (ulusal markersiz yakıt) ele geçirilirken, 1 akaryakıt istasyonunun mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

’Zehir tacirlerine geçit verilmedi’
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2019 yılında zehir tacirlerine de geçit vermedi. Yapılan istihbarat çalışmaları, fiziki ve teknik takiplerle uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 bin 916 kök yasa dışı kenevir, 54 gram kubar esrar, 22 gram toz esrar, 39 gram skunk, 12 gram Afgan macunu, 215 adet sentetik extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından adli makamlara sevk edilen 36 şüpheliden 3‘ü tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla, 29 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

’59 faili meçhul olay aydınlatıldı’
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ayrıca geçmiş yıllarda meydana gelen 59 faili meçhul olayı da aydınlattı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışması, sahip olduğu teknolojik alt yapı, araç ve bilimsel metodları kullanması faili meçhul olayların aydınlatılmasında en önemli etken oldu.
Jandarma sorumluluk alanında icra edilen diğer faaliyetlerde ise 64 adet tabanca, 163 adet av tüfeği, 42 adet kurusıkı tabanca, 416 adet av tüfeği mühimmatı, bin 516 adet tabanca mühimmatı ile çeşitli suçlardan aranan 3 bin 269 şahıs yakalandı.

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