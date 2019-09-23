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Çorum'da kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 18:19 | Son Güncelleme

Çorum'da kaçak içki operasyonu

ÇORUM (AA) - Çorum'da jandarma tarafından gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gümrük kaçağı içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D.G, O,P, A.P, S.B ve E.G’ye ait ev ve iş yerlerine baskın düzenledi.

Operasyonda 598 şişe gümrük kaçağı, 539 adet sahte bandrollü ve 100 litre de sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan D.G ve O.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Çorum Jandarma kaçak içki operasyonu

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