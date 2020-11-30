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  4. Çorum’da ’kaçak içki’ operasyonu: Bin 863 litre ele geçirildi

Çorum’da ’kaçak içki’ operasyonu: Bin 863 litre ele geçirildi

30.11.2020 17:30 | Son Güncelleme:
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Çorum’da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda bin 863 litre kaçak içki ele geçirildi.Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezindeki belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Çorum’da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonda bin 863 litre kaçak içki ele geçirildi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezindeki belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, araçta ve bağ evinde bin 863 litre kaçak içki, 1 adet alkol yoğunluk ölçer 31 adet viski aroma kiti ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli kişi, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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