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Çorum'da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 16:33 | Son Güncelleme

Operasyonda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'da, kaçak tütün satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi'nde bir depoya baskın düzenledi.

Depoda koli ve çuvalların içinde 4 ton kıyılmış kaçak tütün, 6 milyon makaron, 15 bin sahte bandrol, 500 kilogram kaçak çay ile bandrol kesiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili B.B. ve Ş.G. gözaltına alındı.

Depodaki malzemelere ise el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum kaçak tütün Kaçakçılık

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