Çorum'da kaçakçılık operasyonu

ÇORUM (AA) - Çorum'da, kaçak tütün satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi'nde bir depoya baskın düzenledi.
Depoda koli ve çuvalların içinde 4 ton kıyılmış kaçak tütün, 6 milyon makaron, 15 bin sahte bandrol, 500 kilogram kaçak çay ile bandrol kesiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili B.B. ve Ş.G. gözaltına alındı.
Depodaki malzemelere ise el konuldu.
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