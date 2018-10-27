Çorum'da kaçakçılık operasyonu

ÇORUM (AA) - Çorum'da, kaçak tütün satıcılarına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Küçük Sanayi Sitesi'nde bir depoya baskın düzenledi.

Depoda koli ve çuvalların içinde 4 ton kıyılmış kaçak tütün, 6 milyon makaron, 15 bin sahte bandrol, 500 kilogram kaçak çay ile bandrol kesiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili B.B. ve Ş.G. gözaltına alındı.

Depodaki malzemelere ise el konuldu.

