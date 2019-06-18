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Çorum'da kadınlardan çocuğa cinsel istismar tepkisi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 17:37 | Son Güncelleme

 ÇORUM'da 4 yaşındaki bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığını iddia eden Çorum Kadın Meclisi üyeleri basın açıklaması yayıp, adalet istedi.

Çorum'da kadınlardan çocuğa cinsel istismar tepkisi

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da 4 yaşındaki bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığını iddia eden Çorum Kadın Meclisi üyeleri basın açıklaması yayıp, adalet istedi.
Çorum Kadın Meclisi üyeleri bir araya gelerek kentte 4 yaşındaki bir erkek çocuğun cinsel istismara uğradığını iddia ederek basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Sema Nur Çetintaş, 30 Mayıs 2019’da Gülabibey Mahallesi Ekin Caddesi üzerinde bulunan bir parkta B.B. isimli erkek çocuğun kaçırılarak, 2 erkek ve 2 kadın tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü. Çorum Kadın Meclisi üyeleri olarak, cinsel istismara uğrayan B.B. ve ailesi için adalet istediklerini dile getiren Çetintaş, "Şüpheliler derhal tutuklanmalı, çocuğun üstün yararı esas alınarak adil, tarafsız ve etkin yargılama süreci başlatılmalıdır. Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen şüphelilerin ifadelerinin dahi alınmadığını biliyoruz. İstismarcıların sokaklarımızda, parklarımızda serbestçe dolaşmasını kabul etmiyoruz. Devlet, çocukların korunması, istismarın önlenmesi ve istismarcıların cezalandırılmasıyla mükelleftir. Burada bir kez daha hatırlatıyoruz. Çocuk Koruma Kanunu ve Lanzarote Sözleşmesi eksizsiz ve etkin uygulanmalıdır. Kadın Meclisleri olarak B.B. ve ailesinin adalet mücadelesinde yanlarındayız. Çocuk istismarına sessiz kalmıyoruz. Çocukların güldüğü, kadınların yaşadığı bir dünya için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

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Çorum'da kadınlardan çocuğa cinsel istismar tepkisi

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