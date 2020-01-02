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  4. Çorum’da kamyoncular kontak kapattı

Çorum’da kamyoncular kontak kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 18:47 | Son Güncelleme

Çorum’da kamyoncu esnafı yılbaşında yürürlüğe giren kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderimini zorunlu kılan yönetmeliği protesto etmek amacıyla kontak kapattı.Çorum’da çevre yolunda buluşan yüzlerce kamyoncu hayata geçirilen yeni uygulamanın alt yapısının yetersiz olduğunu savunarak iptalini istedi.

Çorum’da kamyoncu esnafı yılbaşında yürürlüğe giren kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderimini zorunlu kılan yönetmeliği protesto etmek amacıyla kontak kapattı.

Çorum’da çevre yolunda buluşan yüzlerce kamyoncu hayata geçirilen yeni uygulamanın alt yapısının yetersiz olduğunu savunarak iptalini istedi. Kamyoncuların eylemi sırasında polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Eylem sırasında trafik akışının zaman zaman durma noktasına gelmesi üzerine polis ekipleri, kamyoncuları uyarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yol kenarına park edilen kamyon ve çekicilerin kaldırılmasını istedi. Kamyoncuların eylemine yoldan geçen diğer sürücüler de kornalarla destek verdi.

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, bu konunun sadece kendilerinin değil Türkiye’deki tüm nakliyeci ve kamyoncu esnafının sorunu olduğunu ileri sürdü. Sorunlarının başında dijital takograf uygulamasının geldiğini dile getiren Şahin, “Bu uygulama sürücülere günlük 9 saat veriliyor. Avrupa’ya ayak uyduralım diyoruz ama kamyoncular Avrupa’da 9 saatte 800 kilometre yol gidebiliyor ancak biz Türkiye’de 350-400 kilometreyi zor gideriz. Bu bizim faydamıza olabilir ancak alt yapımız yetersiz. Biz bu uygulamanın ertelenmesini istiyoruz. İkinci bir konu ise buradan yükü yüklediğinizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına veri tabanına 6 saat içerisinde bildirmemiz gerekiyor. Bunun da alt yapısı hazır değil. Üçüncü bir konu ise e-fatura. Bizim kamyoncumuz tuşlu telefonu dahi zor kullanıyor. Son olarak ise ton kilometre olması lazım. Biz 24 saat çalışıyoruz para kazanamıyoruz. 24 saatte para kazanamıyorsak 9 saatte nasıl para kazanırız” dedi.

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