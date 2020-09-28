Çorum’da kamyonet traktörle çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sungurlu-Çorum karayolu Hitit Kavşağı’nda meydana geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan 19 ABT 814 plakalı kamyonet ile kavşaktan dönmeye çalışan 19 SA069 plakalı traktör çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı. Yaralı sürücü, kaza yerine çağrılan Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

