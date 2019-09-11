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Çorum’da kan donduran olay

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 23:54 | Son Güncelleme

Çorum’da iki engelli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre internette pedofili videolarını izleyen ve sosyal medyada paylaşımlarda bulunan İ.S.(52) isimli şahıs, Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezinin sistemine takıldı.

Çorum’da kan donduran olay

Çorum’da iki engelli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre internette pedofili videolarını izleyen ve sosyal medyada paylaşımlarda bulunan İ.S.(52) isimli şahıs, Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezinin sistemine takıldı. İnterpol tarafından şüphe üzerine durum Türkiye’deki ilgili birimlere bildirildi. Bunun üzerine Çorum Cumhuriyet Savcılığı ve Siber Suçlar biriminin teknik takibe aldığı şahısın telefonunda yapılan incelemede pedofili görüntülerine rastlandı. Gözaltına alınan İ.S.’nin telefondaki görüntüleri inceleyen Siber Suçlar ekibi ve Çorum Cumhuriyet Savcılığı, görüntülerden ikisinin şahsa ait olduğunu belirledi. Detaylı tahkikat sonucunda İ.S.’nin ablasının 24 yaşındaki yüzde 80 engelli kızı H.B. ile komşusunun 13 yaşındaki yüzde 70 engelli kızı R.T.’ye cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi.
Hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile adliye’ye sevk edilen İ.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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