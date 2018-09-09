Çorum'da karayolu kenarına çıkan domuz sürüsü korkuttu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, karayolu kenarına inen yaban domuzu sürüsü paniğe neden oldu. Sürü, çevredeki işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çorum- Ankara Karayolu, 7'nci kilometresinde sayıları 60'ın üzerindeki yaban domuzu sürüsü, yol kenarına çıktı. Sürücülerin paniğe kapıldığı sürü, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Domuz sürüsü ekili arazilere girerek gözden kayboldu.
Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı
Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tiyatro sahnesindeki fotoğrafı!
Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var
Son dakika! İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den korkutan uyarı: Düşmanları korkutmak için gücünüzü artırın
Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
80 bin kişi alınacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum