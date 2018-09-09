Çorum'da karayolu kenarına çıkan domuz sürüsü korkuttu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, karayolu kenarına inen yaban domuzu sürüsü paniğe neden oldu. Sürü, çevredeki işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çorum- Ankara Karayolu, 7'nci kilometresinde sayıları 60'ın üzerindeki yaban domuzu sürüsü, yol kenarına çıktı. Sürücülerin paniğe kapıldığı sürü, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Domuz sürüsü ekili arazilere girerek gözden kayboldu.



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