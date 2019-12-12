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Çorum’da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 09:36 | Son Güncelleme

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda 100’e yakın öğrenci karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Zehirlenen öğrenciler Çorum ve Osmancık’taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda 100’e yakın öğrenci karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Zehirlenen öğrenciler Çorum ve Osmancık’taki hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın duyulması üzerine Vali Mustafa Çiftçi Osmancık Devlet Hastanesi’ne giderek öğrencileri ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti. İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve milli eğitim müdür yardımcıları da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek burada tedavi altına alınan öğrenciler hakkında bilgi aldı.

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