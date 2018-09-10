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Çorum'da kaybolan 11 yaşındaki çocuk Ankara'da bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 16:36 | Son Güncelleme

Çorum'da kaybolan 11 yaşındaki çocuk Ankara'da bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'da 3 gündür kayıp olarak aranan 11 yaşındaki kız çocuğu, oluşturulan özel ekip tarafından Ankara'daki parkta bulundu.

İddiaya göre, ailesiyle yaşayan Melisa Ü, 8 Eylül'de anne ve babasıyla kent merkezinde alışveriş yaparken kayboldu.

Kendi imkanlarıyla bir süre arama çalışması yapan ailesi, cep telefonu da kapalı olan kız çocuğunun bulunması için polise başvurdu. Melisa Ü'nün bulunması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde özel ekip oluşturuldu.

Melisa Ü'nün kaybolduğu bölge ile kentin işlek yerleri ve alışveriş merkezi civarındaki MOBESE kayıtlarını inceleyen ekip, herhangi bir bulguya rastlayamadı. Kız çocuğunun sosyal medya hesaplarını da araştıran ekip, Melisa Ü'nün Ankara'daki F.Y. isimli kız arkadaşıyla sıkça görüştüğünü tespit etti.

Bunun üzerine Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan F.Y'nin adresine giden ekip, Melisa Ü'yü arkadaşının evinin yakınındaki parkta yalnız otururken buldu.

Polis ekibine, arkadaşına sürpriz yapmak için otostop çekerek Çorum'dan geldiğini söylediği öğrenilen kız çocuğu, polis tarafından Çorum'a getirildi.

Melisa Ü, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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Çorum kayıp kız çocuğu Özel Ekip polis

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