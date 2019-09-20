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Çorum'da kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

Çorum'da kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu.

İlçeye bağlı Kurusaray köyünde yaşayan 75 yaşındaki Sadık Elmacı'nın dün sabah saatlerinde ayrıldığı evine bir daha dönmemesi üzerine yakınlarınca arama çalışması başlatıldı.

Aramadan sonuç alamayan Elmacı'nın yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yardım istedi.

Bunun üzerine 15 kişilik jandarma ve AFAD ekibi, köye gelerek arama çalışması başlattı. Jandarmanın arama köpeği "Hisar"ın da kullanıldığı çalışmalarda Elmacı'ya, köyün yakınlarındaki ormanlık alanda ulaşıldı.

İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine götürülen Sadık Elmacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Çorum iskilip kayıp arama

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