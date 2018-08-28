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Çorum'da kaybolan zihinsel engelli kişi ormanda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 18:42 | Son Güncelleme

Çorum'da kaybolan zihinsel engelli kişi ormanda bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi, ormanlık alanda bulundu.

İlçeye bağlı Körkü köyünde yaşayan ve yüzde 80 zihinsel engelli raporu bulunan Ali Çardak'ın (38), dün akşam saatlerinde ayrıldığı evine bir daha dönmemesi üzerine yakınlarınca arama çalışması başlatıldı.

Aramadan sonuç alamayan Çardak'ın yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Bunun üzerine 20 kişilik jandarma ekibi köye gelerek arama çalışması yaptı. Çardak'a, iz takip köpeği "Hisar"ın da kullanıldığı çalışmalar sonucu ilçenin Akkaya mevkisindeki ormanlık alanda sağ ulaşıldı.

Sungurlu Devlet Hastanesindeki kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan Çardak, ailesine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Kayıp şahıs Sungurlu

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