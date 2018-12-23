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Çorum'da kayıp Akgül, 3 gündür aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 16:12 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, perşembe günü, yanında kaldığı halasının evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Akgül Eryılmaz (18) için polis 3 gündür sürdürülen arama çalışması başlattı.

Çorum'da kayıp Akgül, 3 gündür aranıyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, perşembe günü, yanında kaldığı halasının evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Akgül Eryılmaz (18) için polis 3 gündür sürdürülen arama çalışması başlattı. Baba Aydın Eryılmaz, "15 gündür halası Kezban Kara’nın yanında kalıyordu. Aniden kaybolmasına bir anlam veremiyoruz" dedi.
Halası Kezban Kara'nın Kale Mahallesi'ndeki evinde 15 gündür kaldığı belirtilen Akgül Eryılmaz, perşembe günü, 'Kıyafet almaya gidiyorum' deyip, kendi evlerine gitti. Akgül'ün geç olmasına rağmen dönmemesi üzerine Kezban Kara, inşaatta çalışan ağabeyi Aydın Eryılmaz'ı durumdan haberdar etti. Baba Eryılmaz da polis merkezine giderek, haber alamadıklarını kızının bulunması için yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp Akgül Eryılmaz için 3 gündür sürdürülen arama çalışması başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını da takibe aldı. Baba Aydın Eryılmaz, kızının ortadan kaybolmasına anlam veremediklerini belirterek, "Kızım, çok saf ve temiz bir kızdır. Her şeye kanar. 15 gündür halası Kezban Kara'nın yanında kalıyordu. Aniden kaybolmasına bir anlam veremiyoruz. Polis, her yerde kızımı arıyor. Allah rızası için kızımı gören veya yerini bilenler haber versin" diye konuştu.

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