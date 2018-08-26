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Çorum'da kayıp gencin cesedi baraj gölünde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 17:28 | Son Güncelleme

Çorum'da kayıp gencin cesedi baraj gölünde bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde aranan 19 yaşındaki kayıp gencin cesedi, baraj gölünde bulundu.

Kargı ilçesine bağlı Karaçay köyü yakınlarındaki Boyabat Barajı gölü yüzeyinde erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedi sudan çıkaramayınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, bot yardımıyla cesedi kıyıya çıkardı.

Hüseyin Ferhat Daşkın'a (19) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İstanbul'da yaşayan ve bayram tatili için memleketi Osmancık ilçesine bağlı Ovacıksuyu köyüne gelen Daşkın'ın, dün akşam köye dönmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD boğulma Boyabat Barajı Çorum kargı Osmancık

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